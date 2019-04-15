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Футболіст "Динамо" втретє поспіль визнаний кращим гравцем туру УПЛ

Новини » Спорт    15.04.2019 - 12:53
Футболіст "Динамо" втретє поспіль визнаний кращим гравцем туру УПЛ
Фото: Віктор Циганков (facebook.com/fcdynamoua)

Циганков у матчі проти "Маріуполя" забив єдиний м'яч

Кращим гравцем 24 туру української Прем'єр-ліги став Віктор Циганков з київського "Динамо". Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Футболіст в матчі проти "Маріуполя" забив єдиний м'яч, який приніс його команді перемогу. Хавбек отримав від експертної ради 8 балів, а його головний переслідувач півоборонець "Шахтаря" Віктор Коваленко отримав три бали.

Відзначимо, що в двох попередніх турах УПЛ кращим також був Циганков.

Також за підсумками чергового туру УПЛ був визначений кращий тренер. Ним став наставник "Десни" Олександр Рябоконь, команда якого обіграла "Карпати" з рахуком 2:1.

Нагадаємо, вигравши виїзний поєдинок проти "Маріуполя" "Динамо" повторило найкраще досягнення в історії клубу.

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