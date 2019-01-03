Гол Цыганкова попал в список лучших на групповом этапе Лиги Европы

Фото: Виктор Цыганков в матче против "Астаны" (fcdynamo.kiev.ua)

Вингер "Динамо" отличился в ворота "Астаны"

УЕФА включил гол полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова в число лучших на групповом этапе Лиги Европы. Список самых зрелищных точных ударов опубликован в Twitter второго по престижности европейского клубного турнира.

Вингер "бело-синих" забил эффектный мяч в ворота казахстанской "Астаны" в первом туре.

Кроме украинца были отмечены Лука Йович (Айнтрахт), Патрик Кутроне (Милан), Мусса Дженепо (Стандард), Кай Хавертц (Байер), Рубен Лофтус-Чик (Челси), Лео Жаба (ПАОК), Эмиль Смит-Роу (Арсенал), Джованни Ло Чельсо (Бетис), Тобиас Хайнтц (Сарпсборге), Исмаила Сарр (Ренн).

Напомним, "Динамо" с первого места вышло в плей-офф Лиги Европы.