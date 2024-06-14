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Футбол не поза політикою і війною. Збірна України записала потужне відео перед Євро-2024

Фото: "Синьо-жовті" перед спарингом проти збірної Молдови (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Футболісти національної команди України напередодні старту чемпіонату Європи звернулися до світу зі закликом допомогти батьківщині вистояти проти агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X УАФ.

13 виконавців "синьо-жовтих" з'явилися в спеціальному відео. Рідне місто кожного з них постраждало від російської агресії або стало тимчасово окупованим.

Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Максим Таловєров, Сергій Сидорчук, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Михайло Мудрик, Артем Довбик і головний тренер Сергій Ребров розповіли про реалії війни. Наприклад, селище Велика Новосілка на Донеччині, де виріс Шапаренко, фактично повністю знищене росіянами. А рідний для Луніна та Мудрика Красноград на Харківщині ледь не щодня під обстрілом армії РФ.

"Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні",  – ідеться в заяві УАФ. До відео також додали кадри з наслідком обстрілів і руйнуваннями українських міст.

 

 

 

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Керманич української збірної Сергій Ребров не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.

До слова, вранці з'явилося прев'ю групи E Євро-2024 зі збірними Бельгії, Словаччини, Румунії та України.

Нагадаємо, напередодні підготували прев'ю групи D Євро-2024 зі збірними Польщі, Нідерландів, Австрії та Франції.

До слова, раніше опублікували прев'ю групи C Євро-2024 зі збірними Словенії, Данії, Сербії та Англії.

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