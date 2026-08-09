Фургон врезался в микроавтобусы в Одесской области: есть погибшие и пострадавшие

На автодороге Одесса-Николаев ночью 9 августа произошло смертельное ДТП. Грузовой фургон выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя микроавтобусами - погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Как произошла авария

По предварительным данным следствия, 56-летний водитель грузового фургона двигался в направлении Николаева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с двумя двигавшимися навстречу микроавтобусами.

Сколько человек погибло

В результате аварии погибли водитель фургона и два пассажира одного из микроавтобусов - 34-летний мужчина и 73-летняя женщина. Еще семь пассажиров получили разные телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение.

Фото: Смертельное ДТП на автодороге сообщением Одесса – Николаев (od.npu.gov.ua)

Полицейские устанавливают все происшествия ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители еще раз призвали водителей неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения, быть внимательными за рулем и выбирать безопасную скорость.