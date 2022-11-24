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Зеленський заявив про підготовку додаткових рішень для збереження зв'язку в Україні

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський 24 листопада провів засідання Ставки, під час якого були детально проаналізовані питання енергетики та зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Підійняли тему захисту енергосистеми від нових російських ударів, відновлювальні роботи, а також постачання техніки та залучення фахівців.

"Окрема увага - системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, ми маємо зберегти зв’язок", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Росія хоче, аби українці не просто опинилися без світла й тепла., а й намагається ізолювати нас та зробити так, "щоб ми не відчували одне одного".

"Тому це фундаментальне питання. І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх", - додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський назвав області, в яких найскладніша ситуація з електрикою та водопостачанням.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України