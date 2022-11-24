Зеленський назвав області, в яких найскладніша ситуація з електрикою та водопостачанням

В Україні цілий день тривають відновлювальні роботи, проте станом на вечір ще 15 областях країни є проблеми з водопостачанням та електрикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Найскладніше - Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло", - заявив президент.

За його словами, ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху вдається відійти від блекауту - щогодини повертається живлення новим і новим споживачам.

"Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах", - додав президент.

Зеленський зазначив, що вже розгорнуто 4362 "Пунктів незламності" у більшості регіонів країни. Українців закликають у разі необхідності відвідувати їх та допомагати людям, які самостійно не можуть дістатись до них.