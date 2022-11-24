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Зеленский заявил о подготовке дополнительных решений по сохранению связи в Украине

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский 24 ноября провел заседание Ставки, в ходе которого были детально проанализированы вопросы энергетики и связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Подняли тему защиты энергосистемы от новых российских ударов, восстановительные работы, а также поставки техники и привлечение специалистов.

"Отдельное внимание - системе связи. Что бы ни планировали террористы, мы должны сохранить связь", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла, но и пытается изолировать нас и сделать так, "чтобы мы не чувствовали друг друга".

"Поэтому это фундаментальный вопрос. И по этому вопросу будут еще дополнительные решения. Готовим их", - добавил глава государства.

Напомним, Зеленский назвал области, в которых самая сложная ситуация с электричеством и водоснабжением.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины