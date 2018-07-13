"Фулхэм" готов перебить предложение "Вулверхэмптона" по Зинченко

В АПЛ появился еще один претендент на украинца

Новичок английской Премьер-лиги "Фулхэм" проявляет интерес к игроку "Манчестер Сити" Александру Зинченко. Как сообщает The Telegraph, украинец с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.

Главным претендентом на футболиста является "Вулверхэмптон", который готов заплатить рекордную для себя сумму трансфера - 16 млн фунтов (18 млн евро). Однако лондонский клуб готов перебить предложение соперников и предложить Зинченко ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.

"Ман Сити" готов отпустить 21-летнего украинца в связи с тем, что команду недавно пополнил полузащитник "Лестер Сити" Рияд Марез.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей, выходя на непривычной для себя позиции левого защитника, результативными действиями не отметился.

На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

Напомним, Александр Зинченко накануне нового сезона начал подготовку с "Манчестер Сити".