"Фулхем" готовий перебити пропозицію "Вулверхемптона" щодо Зінченка

В АПЛ з'явився ще один претендент на українця

Новачок англійської Прем'єр-ліги "Фулхем" проявляє інтерес до гравця "Манчестер Сіті" Олександру Зінченку. Як повідомляє The Telegraph, українець з великою ймовірністю покине клуб в літнє трансферне вікно.

Головним претендентом на футболіста є "Вулверхемптон", який готовий заплатити рекордну для себе суму трансферу - 16 млн фунтів (18 млн євро). Однак лондонський клуб готовий перебити пропозицію суперників і запропонувати Зінченко ту позицію на полі, яку він сам хотів би займати.

"Ман Сіті" готовий відпустити 21-річного українця в зв'язку з тим, що команду недавно поповнив півзахисник "Лестер Сіті" Ріяд Марез.

У минулому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 14 матчів, виходячи на незвичній для себе позиції лівого захисника, результативними діями не відзначився.

На рахунку футболіста 17 матчів і 1 гол у складі збірної України.

Нагадаємо, Олександр Зінченко напередодні нового сезону розпочав підготовку з "Манчестер Сіті".