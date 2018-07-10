Зинченко начал подготовку к сезону в составе "Манчестер Сити"

Украинец прибыл на первую тренировку "горожан"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко накануне нового сезона начал подготовку с командой. Видео тренировки опубликовано на youtube-канале английского клуба.

Накануне основная часть игроков (кроме футболистов, которые играли на ЧМ-2018), вернулась из отпусков в расположение клуба.

Среди них был и украинец, который присутствовал на первой тренировке "горожан".

Фото: Зинченко провел первую тренировку с "Ман Сити" (mancity.com)

Напомним, ранее сообщалось о том, что в услугах 21-летнего украинца заинтересован "Вулверхэмптон", которой предлагал за игрока 16 млн фунтов.

Также украинский полузащитник попал в сферу интересов "Ньюкасла".

Zinchenko, 21, is still to decide his future, with Newcastle also in the hunt for the Ukraine international. He wanted to talk to City boss Pep Guardiola after training today before making a decision. — Tim Nash (@TimNash_1) July 9, 2018

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей, выходя на непривычной для себя позиции левого защитника, результативными действиями не отметился.

На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.