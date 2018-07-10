Зинченко начал подготовку к сезону в составе "Манчестер Сити"

Новости Спорт 10.07.2018 - 10:37
Фото: Зинченко вернулся в расположение клуба (mancity.com)
Фото: Зинченко вернулся в расположение клуба (mancity.com)

Украинец прибыл на первую тренировку "горожан"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко накануне нового сезона начал подготовку с командой. Видео тренировки опубликовано на youtube-канале английского клуба.

Накануне основная часть игроков (кроме футболистов, которые играли на ЧМ-2018), вернулась из отпусков в расположение клуба.

 

Среди них был и украинец, который присутствовал на первой тренировке "горожан".

Зинченко начал подготовку к сезону в составе &quot;Манчестер Сити&quot;

Фото: Зинченко провел первую тренировку с "Ман Сити" (mancity.com)

Напомним, ранее сообщалось о том, что в услугах 21-летнего украинца заинтересован "Вулверхэмптон", которой предлагал за игрока 16 млн фунтов.

Также украинский полузащитник попал в сферу интересов "Ньюкасла". 

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей, выходя на непривычной для себя позиции левого защитника, результативными действиями не отметился.

На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

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Теги:  Манчестер Сити,  тренировки,  Зинченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС