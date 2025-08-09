Фуфломіцини в аптеках: лікар назвав заспокійливі, які взагалі не працюють

Дуже часто пацієнти просять лікарів призначити їм "легке" заспокійливе, бажано на травах, або ж звертаються до фармацевта в аптеці, щоб той порадив їм дієвий безрецептурний препарат. Однак такі засоби не мають доказової бази щодо ефективності, тому приймати їх не варто.
Чому заспокійливі на травах не працюють у разі тривожності та депресії, а також про те, чому не варто приймати препарати фенібуту, гліцин та гомеопатичні засоби, РБК-Україна розповів лікар-психіатр Євген Скрипник.
В аптеках без рецепта можна придбати чимало так званих "заспокійливих" препаратів, які мають одну спільну рису: відсутність доказової бази щодо ефективності.
Лідерами серед фуфломіцинів є такі.
Фенібут є похідним гамма-аміномасляної кислоти та фенілетиламіну, і до препаратів цієї групи належать: Нообут, Ноофен та Біфрен.
Євген Скрипник зазначає: щодо фенібуту не проведено жодного якісного подвійного сліпого рандомізованого дослідження, тож механізм його дії досі до кінця не зрозумілий.
"Фенібут добре проникає в усі тканини, але в головний мозок - лише 0,1%. Проте деякі виробники взагалі прибрали цю інформацію з інструкції", - розповів лікар.
Наразі фенібут зареєстрований лише у країнах пострадянського простору.
Він не схвалений FDA, ВООЗ та іншими міжнародними організаціями. Причому у 2019 році у FDA попередили, що фенібут не відповідає навіть статусу БАДів.
В Австралії, Угорщині та Новій Зеландії фенібут взагалі заборонений через ризик формування залежності.
Гліцин є найпростішою амінокислотою і "за сумісництвом" нейромедіатором, але, як розповів Скрипник, нейромедіатори не проникають у головний мозок ні з шлунково-кишкового тракту, ні з ротової порожнини, а тому гліцин є звичайним БАДом.
"Побіжний пошук по першій тисячі результатів PubMed не виявив жодного рандомізованого клінічного дослідження. У RXlist є дані про "БАДівську сутність" цієї амінокислоти. Cochrane розповідає про чотири сумнівні дослідження. FDA про гліцин знає лише як про розчин для промивання при урологічних операціях", - зазначив лікар.
Тобто, крім заяв виробника, про позитивний ефект гліцину невідомо нічого. За словами психіатра, тривожність, безсоння, депресію він точно не лікує.
Лікар наголошує, що різні комбінації на травах (Ново-пасит, Седасен, Релаксил, Фітосед, Седафітон, Персен) чи окремо валеріана, пустирник, глід тощо не мають доказової ефективності. Ні ВООЗ, ні FDA не вважають їх лікарськими засобами.
"Трави мають ефективність близько 20%, що зіставно з ефектом плацебо. Тобто якщо приймати звичайну воду або крейду і думати, що приймаєте заспокійливе, ефект буде той самий", - каже лікар.
"Гомеопатія - це вид альтернативної медицини, яка насправді не діє. Це як віра в Бога. Люди просто вірять в ефективність гомеопатії, і все", - зазначає Скрипник.
Лікар наголошує: ще у 2009 році у ВООЗ заявили, що не отримали жодних доказів ефективності гомеопатичних засобів.
Крім того, Національна служба охорони здоров’я Великої Британії у 2017 році зобов’язала лікарів не призначати пацієнтам гомеопатичні препарати.
Водночас фахівці Комітету з питань науки та технології Британського парламенту стверджують, що гомеопатичні засоби діють на рівні плацебо.
А Національна рада здоров’я та медичних досліджень Австралії, здійснивши огляд наявних досліджень, у 2015 році дійшла висновку про неефективність гомеопатії для лікування будь-якого захворювання.
За словами фахівця, щоб розпізнати гомеопатичний препарат, треба шукати у його складі літери С і D (наприклад D6, D2, D12).
"Якась речовина розводиться мільйони разів, і залишається, по суті, вода. Тобто "лікує" у складі цих засобів вода. Ця вода заряджена, тобто "пам’ятає" ту речовину, яку в ній розводили. Немає власне формули речовини, а лише пам’ять про розведену речовину. І люди купують розчинений багато разів у воді "цукор" за ціною чорної ікри", - зазначає лікар.
Скрипник наголошує: якщо в людини є депресивний або тривожний розлад, то препарати з ефектом плацебо точно не допоможуть. Ці розлади лікуються антидепресантами, які відпускаються в аптеці за рецептом лікаря, та/або психотерапією.
Тож обов’язковою є консультація фахівця.
Крім того, лікар радить:
