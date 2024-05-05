UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

FT написало про підготовку Росією диверсій в Європі. У Фінляндії назвали їх мету

Фото: Фінляндія назвала основну мету російського саботажу (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

Європейські розвідувальні служби попереджають, що Росія готує диверсії на території Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними поліції безпеки Фінляндії, Росія намагається впливати на західні країни, і Фінляндія не застрахована від шкідливих дій. За словами поліції, не йдеться про щось нове.

"Ми вже попереджали кілька місяців тому під час публікації нашого річного звіту, що слід очікувати більш агресивних і ворожих спроб впливу з боку Росії. Це те саме", - повідомив заступник керівника поліції безпеки Теему Турунен.

На думку Турунена, Росія прагне впливати на західні країни, і попри те, що Фінляндія не застрахована від шкідливих дій, вона не перебуває серед головних пріоритетів Росії.

"Особливий інтерес Росії пов'язаний з підтримкою України. Не Фінляндія цікавить Росію, а єдність Заходу в підтримці України", - додав Турунен.

 

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що за даними західних ЗМІ, Росія готує диверсії по всій Європі.

Водночас сьогодні в Державному департаменті США наголосили, що Росія затягує у війну проти України Грузію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФінляндіяВійна Росії проти України