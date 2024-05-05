FT написало о подготовке Россией диверсий в Европе. В Финляндии назвали их цель

По данным полиции безопасности Финляндии, Россия пытается влиять на западные страны и Финляндия не застрахована от вредных действий. По словам полиции, речь не идет о чем-то новом.

"Мы уже предупреждали несколько месяцев назад во время публикации нашего годового отчета, что следует ожидать более агрессивных и враждебных попыток влияния со стороны России. Это тоже самое", - сообщил заместитель руководителя полиции безопасности Тээму Турунен.

По мнению Турунена, Россия стремится влиять на западные страны, и, несмотря на то, что Финляндия не застрахована от вредных действий, она не находится среди главных приоритетов России.

"Особый интерес России связан с поддержкой Украины. Не Финляндия интересует Россию, а единство Запада в поддержке Украины", - добавил Турунен.