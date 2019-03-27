ФСБ заявила о задержании 20 крымских татар

В ФСБ России заявили о задержании в Крыму 20 крымских татар, которых подозревают в участии в "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает в Facebook журналист Антон Наумлюк.

В ФСБ РФ заявили, что задержанные "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

В частности, в ФСБ заявили, что при задержании по местам жительства участников группы якобы было найдено значительное количество пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир".

РБК-Украина писало, что большинство из задержанных кримстких татар, которых задержали после обысков в Крыму, ездили на судебные заседания в Ростов-на-Дону, передавать передачи, посещать политзаключенных.

Напомним, ранее журналист Антон Наумлюк сообщал о 17 задержанных крымских татар после обысков в Крыму. Обыски начались утром 27 марта. В связи с этим МИД Украины выразил РФ решительный протест.

Также Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы о системных задержаниях в Крыму крымских татар.

По его словам, Украина ожидает не только очередных выражений обеспокоенности, а конкретные шаги по защите прав крымских татар.

Отметим, что посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском Союзе сообщил, что об этой ситуации в Крыму было сообщено ЕС. Тепер Украина ожидает реакции.