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В ФСБ заявили о задержании украинца на въезде в Крым

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 13:14
В ФСБ заявили о задержании украинца на въезде в Крым
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В ФСБ заявили, что задержанного украинца подозревают в мошенничестве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании украинца на въезде в аннексированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, в пресс-службе российского ведомства заявили, что на пункте пропуска "Джанкой" на въезде в Крым был задержан гражданин Украины, который находился в российском федеральном розыске.

"В ходе проверки предъявленных документов пограничникам стало известно, что мужчина 1996 года рождения по инициативе ОМВД по Алуште объявлен в федеральный розыск. Согласно имеющейся информации, гражданин подозревается в совершении уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - цитирует издание сообщение ФСБ.

Как сообщается, на данный момент украинец арестован.

Напомним, ранее в ФСБ заявляли о задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины Леонида Коплуна по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. 

Вместе с тем, в СБУ опровергли заявление России о задержании якобы работавшего в Крыму "агента СБУ". 

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