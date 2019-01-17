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У ФСБ заявили про затримання українця на в'їзді до Криму

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 13:14
У ФСБ заявили про затримання українця на в'їзді до Криму
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У ФСБ заявили, що затриманого українця підозрюють у шахрайстві

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила про затримання українця на в'їзді в анексований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, в прес-службі російського відомства заявили, що на пункті пропуску "Джанкой" на в'їзді в Крим був затриманий громадянин України, який перебував у російському федеральному розшуку.

"В ході перевірки пред'явлених документів прикордонникам стало відомо, що чоловік 1996 року народження за ініціативою ОМВД по Алушті оголошений у федеральний розшук. Згідно з наявною інформацією, громадянин підозрюється у вчиненні кримінально діяння, передбаченого ч. 2 ст. 159 КК РФ (шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою)", - цитує видання повідомлення ФСБ.

Як повідомляється, на даний момент українець заарештований.

Нагадаємо, раніше в ФСБ заявляли про затримання в окупованому Криму громадянина України Леоніда Коплуна за звинуваченням у співпраці зі Службою безпеки України.

Разом з тим, у СБУ спростували заяву Росії про затримання "агента СБУ", який нібито працював в Криму.

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