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ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в шпионаже для СБУ

Новости » Происшествия    16.01.2019 - 14:42
ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в шпионаже для СБУ
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В ФСБ утверждают, что украинец должен был собрать информацию о ВС РФ

Российская Федеральная служба безопасности задержала в оккупированном Крыму гражданина Украины Леонида Коплуна по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, украинец занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев - Симферополь - Севастополь.

По версии ФСБ РФ, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска на админгранице между Херсонской областью и аннексированым Крымом "Каланчак" украинца завербовал сотрудник СБУ.

Каплун будто-то должен был собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижения военной техники на территории полуострова, а также количество сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска "Армянск".

В ФСБ утверждают, что "преступное деяние он сделать не успел", поэтому уголовное дело возбуждено не было. Украинца выдворили с территории полуострова и запретили ему на 20 лет подъезд к Крыму и РФ.

Напомним, ранее ФСБ РФ сообщило о завершении строительства заграждения на границе оккупированного Крыма с материковой Украиной. Появление забора объяснили "возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп".

РБК-Украина писало, что ФБС РФ провела обыски в поселке городского типа Раздольное (Крым) в домах крымских татар.

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