ФСБ заявила о задержании очередного украинца в Крыму

Новости Происшествия 31.07.2018 - 08:57
Фото: иллюстративное фото (wikimedia.org)
Фото: иллюстративное фото (wikimedia.org)

Задержанный якобы пытался провезти патроны к карабину          

В оккупированном Крыму задержали гражданина Украины, который якобы пытался провезти патроны к карабину. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Сообщается, что украинца задержали в пункте пропуска "Джанкой". По данным российской стороны,  житель Мелитополя следовал на полуостров в пешем порядке, и у него обнаружили 11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby. Также сообщается, что патроны изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из аннексированного Крыма в начале 2018 года депортировали 23 украинцев якобы по причине незаконного трудоустройства.

"Участились случаи депортации граждан Украины. В феврале российские власти постановили депортировать 23 граждан Украины из Крыма. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Крыма на 5 лет за незаконное трудоустройство", - отметил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев. Кроме того, по его словам, участились случаи вандализма по отношению к памятникам архитектуры и искусства.

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Теги:  ФСБ,  Крым,  Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС