ФСБ заявила о задержании очередного украинца в Крыму

Задержанный якобы пытался провезти патроны к карабину

В оккупированном Крыму задержали гражданина Украины, который якобы пытался провезти патроны к карабину. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Сообщается, что украинца задержали в пункте пропуска "Джанкой". По данным российской стороны, житель Мелитополя следовал на полуостров в пешем порядке, и у него обнаружили 11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby. Также сообщается, что патроны изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из аннексированного Крыма в начале 2018 года депортировали 23 украинцев якобы по причине незаконного трудоустройства.

"Участились случаи депортации граждан Украины. В феврале российские власти постановили депортировать 23 граждан Украины из Крыма. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Крыма на 5 лет за незаконное трудоустройство", - отметил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев. Кроме того, по его словам, участились случаи вандализма по отношению к памятникам архитектуры и искусства.