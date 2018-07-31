ФСБ заявила про затримання чергового українця в Криму

Затриманий нібито намагався провезти набої до карабіну

В окупованому Криму затримали громадянина України, який нібито намагався провезти набої до карабіну. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Федеральну службу безпеки.

Повідомляється, що українця затримали в пункті пропуску "Джанкой". За даними російської сторони, житель Мелітополя прямував на півострів в пішому порядку, і у нього виявили 11 патронів калібру 5,56 мм до карабіна Weatherby. Також повідомляється, що патрони вилучили та направили на експертизу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з анексованого Криму на початку 2018 року депортували 23 українців нібито внаслідок незаконного працевлаштування.

"Почастішали випадки депортації громадян України. У лютому російська влада постановила депортувати 23 громадян України з Криму. Крім того, їм заборонено в'їзд на територію Криму на 5 років за незаконне працевлаштування", - зазначив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Крім того, за його словами, почастішали випадки вандалізму по відношенню до пам'ятників архітектури та мистецтва.