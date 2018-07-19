Из аннексированного Крыма в начале 2018 года депортировали 23 украинцев

В Крыму участились случаи вандализма по отношению к памятникам архитектуры и искусства

За первое полугодие 2018 года 23 украинцев депортировали из Крыма за незаконное трудоустройство. Об этом на брифинге сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Участились случаи депортации граждан Украины. В феврале российские власти постановили депортировать 23 граждан Украины из Крыма. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Крыма на 5 лет за незаконное трудоустройство", - сказал он.

По его словам, участились случаи вандализма по отношению к памятникам архитектуры и искусства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Крыму российские силовики за первые полгода провели 66 обысков у местных жителей.