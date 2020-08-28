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ФСБ завербовала директора отеля для шпионажа за украинскими военными

Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки жительницы одного из прифронтовых населенных пунктов Луганской области со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Женщина должна была шпионить за военными Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Сообщается, что женщина была завербована во время поездки на территорию России. Она является директором одного из отелей.

"Через многочасовое психологическое давление сотрудники вражеской спецслужбы заставили пожилого человека подписать обязательства по сбору и передачи им информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан", - сообщили в СБУ.

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Женщина должна была регулярно передавать сведения о постояльцах вражеской стороне, однако после возвращения на территорию Украины СБУ разоблачила факт вербовки.

В СБУ отметили, что государственная измена карается лишением свободы до 15 лет. При этом в случае не выполнения преступного приказа граждане освобождаются от ответственности.

Напомним, в конце мая в Украине разоблачили агента ФСБ, который должен был собирать информацию о сотрудниках СБУ.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области разоблачили бывшего боевика "ДНР", который проходил службу в Вооруженных силах Украины.

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