ФСБ завербувала директора готелю для шпигунства за українськими військовими

Служба безпеки України викрила спробу вербування мешканки одного з прифронтових населених пунктів Луганської області з боку Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Жінка повинна була шпигувати за військовими Збройних сил України.

Про це повідомили у прес-службі СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Повідомляється, що жінка була завербована під час поїздки на територію Росії. Вона є директором одного з готелів.

"Через багатогодинне психологічний тиск співробітники спецслужби ворожої змусили літньої людини підписати зобов'язання по збору і передачі їм інформації про постояльців готелю з числа українських правоохоронців, військових, працівників органів влади та іноземних громадян", - повідомили в СБУ.

Жінка повинна була регулярно передавати відомості про постояльців ворожій стороні, однак після повернення на територію України СБУ викрила факт вербування.

В СБУ зазначили, що державна зрада карається позбавленням волі до 15 років. При цьому в разі не виконання злочинного наказу громадяни звільняються від відповідальності.

Нагадаємо, в кінці травня в Україні викрили агента ФСБ, який повинен був збирати інформацію про співробітників СБУ.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області викрили колишнього бойовика "ДНР", який проходив службу в Збройних силах України.