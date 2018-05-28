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ФСБ задержала очередного украинца в Крыму

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 12:59
Фото: сотрудники ФСБ (wikimedia.org)
Фото: сотрудники ФСБ (wikimedia.org)

Решается вопрос об открытии уголовного дела в отношении задержанного украинца

В оккупированном Крыму задержали очередного украинца якобы на попытке продать пистолет. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу безопасности России.

Сообщается, что якобы на попытке продать пистолет ТТ задержали гражданина Украины 1986 года рождения. Кроме того, вместе с ним была задержана гражданка РФ. На данный момент решается вопрос об открытии дела за незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия. Изъятый пистолет проверяется на возможное использование при совершении преступлений.

Напомним, в апреле в оккупированном Крыму задержали гражданина Украины по подозрению в хранении оружия и наркотиков. При обыске у задержанного якобы обнаружили пистолет кустарного производства, шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки.

 

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Теги публикации: ФСБ, Крым, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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