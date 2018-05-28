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ФСБ затримала чергового українця в Криму

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 12:59
Фото: співробітники ФСБ (wikimedia.org)
Фото: співробітники ФСБ (wikimedia.org)

Вирішується питання про відкриття кримінальної справи щодо затриманого українця

В окупованому Криму затримали чергового українця нібито на спробі продати пістолет. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Федеральну службу безпеки Росії.

Повідомляється, що нібито на спробі продати пістолет ТТ затримали громадянина України 1986 року народження. Крім того, разом з ним була затримана громадянка РФ. На даний момент вирішується питання про відкриття справи за незаконне придбання, збут та зберігання зброї. Вилучений пістолет перевіряється на можливе використання при вчиненні злочинів.

Нагадаємо, в квітні в окупованому Криму затримали громадянина України за підозрою в зберіганні зброї і наркотиків. При обшуку у затриманого нібито виявили пістолет кустарного виробництва, шприци, голки, скляні та металеві трубки.

 

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Теги публікації: ФСБ, Крим, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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