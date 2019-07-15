ФСБ задержала в Крыму двух украинцев

Сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму задержали в российском пункте пропуска на админгранице двух украинских граждан. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

По словам российских силовиков, одного из задержанных "подозреваются в убийстве", которое он якобы совершил в оккупированном Крыму, а второго ищут органы правопорядка Молдовы "за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения". Имена и фамилии задержанных не называются. Их комментариев также нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Москве более 50 крымских татар задержала полиция во время акции протеста под Верховным судом РФ, который рассматривал апелляцию по делу членов организации "Хизб ут-Тахрир".

После этого Министерство иностранных дел Украины протестовало против массовых задержаний крымских татар в Москве и призвало международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения преследования крымскотатарского народа.

Кроме того, Северо-Кавказский окружной военный суд оставил под стражей фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Подсудимых задержали в 2016 году в Ялте и обвиняют в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".