ФСБ затримала в Криму двох українців

Співробітники ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в російському пункті пропуску на адмінкордоні двох українських громадян. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

За словами російських силовиків, одного із затриманих "підозрюють у вбивстві", яке він нібито скоїв в окупованому Криму, а другого шукають органи правопорядку Молдови "за управління транспортним засобом в стані сильного алкогольного сп’яніння". Імена та прізвища затриманих не називаються. Їхніх коментарів також немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Москві більше 50 кримських татар затримала поліція під час акції протесту під Верховним судом РФ, який розглядав апеляцію по справі членів організації "Хізб ут-Тахрір".

Після цього Міністерство закордонних справ України протестувало проти масових затримань кримських татар у Москві і закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення переслідування кримськотатарського народу.

Крім того, Північно-Кавказький окружний військовий суд залишив під вартою фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Підсудних затримали в 2016 році в Ялті і звинувачують у причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".