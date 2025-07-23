Путін перетворює Росію на військову диктатуру: ФСБ отримає нові повноваження

Російський диктатор Володимир Путін розширив повноваження ФСБ. Зокрема тепер іноземні судна зможуть заходити до російських портів лише за погодженням із спецслужбою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, Путін підписав указ про обмеження доступу іноземних суден до російських портів. Нині допуск іноземних суден у порти Росії відбуватиметься лише за погодженням із ФСБ.

Примітно, що формальною підставною стала стаття 8 федерального закону "Про воєнний стан", яка дозволяє вводити низку обмежень з боку президента.

Посилення ролі ФСБ у регулюванні зовнішньоекономічних зв’язків та ізоляція портової інфраструктури від зовнішнього світу матиме як економічні, так і геополітичні наслідки.

Зокрема, розвідка пояснює, що для міжнародних партнерів це підтвердження непередбачуваності та закритості російського режиму.

Також законодавчо розширено повноваження спецслужби з контролю за співробітництвом російських наукових організацій з іноземцями.

При цьому формулювання закону залишаються вкрай розпливчастими, що створює передумови для нової хвилі переслідувань у науковому середовищі.

"Для контролю за інакомислячими в Росії будують нову мережу в'язниць та слідчих ізоляторів всередині системи ФСБ, а не федеральної служби виконання покарань", - зауважили в розвідці.

Спеціальні вагони, повноваження на конвоювання зеків, а також право судити всередині в'язниць свідчить про підготовку до масштабних репресій.

Контроль над морськими шляхами, націоналізація власності, обмеження доступу до інформації, кримінальні переслідування, а також втручання у фінансову та податкову політику - ознаки перетворення РФ на військову диктатуру.

За словами розвідки, Кремль готується до затяжного протистояння із Заходом і мобілізує ресурси країни без оголошення повномасштабного воєнного стану.