UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ФСБ вербує українців у Придністров'ї, - ЦНС

Фото: ФСБ вербує українців у Придністров'ї (24.tv)
Автор: Каріна Левицька

Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації вербують громадян України, що незаконно перетнули кордон з "Придністровською Молдавською Республікою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, з українців, що незаконно переткнули кордон росіяни намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з "ПМР".

Також їх схиляють до роботи у якості позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі, в іншому випадку погрожують повернути назад в Україну.

"Такі ворожі дії вкотре демонструють, що "ПМР" позбавлена суб’єктності і є фактично територією окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати “республіку” незалежно від законності шляху добирання", - наголосили в ЦНС.

Ситуація в Придністров'ї

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що депутати так званої "Придністровської Молдавської Республіки" проситимуть Росію про входження до її складу на з'їзді 28 лютого.

Пізніше такі чутки не підтвердилися - депутати закликали Росію лише про "захист" від Молдови.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна розповів, що такий результат не виправдав очікувань Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБокупантиВійна Росії проти України