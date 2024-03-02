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ФСБ вербует украинцев в Приднестровье, - ЦНС

Фото: ФСБ вербует украинцев в Приднестровье (24.tv)
Автор: Карина Левицкая

Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации вербуют граждан Украины, незаконно пересекших границу с "Приднестровской Молдавской Республикой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, из незаконно пересекших границу украинцев россияне пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с "ПМР".

Также их склоняют к работе в качестве внештатных сотрудников и информаторов на постоянной основе, в противном случае угрожают вернуть обратно в Украину.

"Такие враждебные действия в очередной раз демонстрируют, что "ПМР" лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути добирания", - отметили в ЦНС.

Ситуация в Приднестровье

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" будут просить Россию о вхождении в ее состав на съезде 28 февраля.

Позже такие слухи не подтвердились - депутаты призвали Россию только о "защите" от Молдовы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина рассказал, что такой результат не оправдал ожиданий России.

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