ФСБ РФ предъявила обвинение украинским морякам в окончательной редакции

Следственное управление ФСБ Российской Федерации предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова в Facebook.

Как сообщается, в ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко.

"Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд города Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных украинских моряков.

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинение восьми пленным украинским морякам в окончательной редакции.

Кроме того, Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.