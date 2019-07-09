ФСБ РФ пред'явила звинувачення українським морякам в остаточній редакції

Слідче управління ФСБ Російської Федерації пред'явило звинувачення в остаточній редакції усім 24 військовополоненим українським морякам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Полозова у Facebook.

Як повідомляється, в ході сьогоднішніх слідчих дій звинувачення було пред'явлено Андрію Артеменко.

"Пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що на наступному тижні наслідок звернеться в Лефортовський районний суд міста Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених українських моряків.

Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 липня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення восьми українським полоненим морякам в остаточній редакції.

Крім того, Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.