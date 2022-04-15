ФСБ просит выделить больше средств на захоронение российских солдат

Федеральная служба безопасности просит правительство РФ выделить больше средств на захоронение военных. В спецслужбе объясняют, что эти расходы якобы не попали под ежегодную индексацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Согласно проекту решения правительства, представленного ФСБ, компенсация расходов на погребение военных возрастет на 7 800 - 11 000 рублей (95 - 134 доллара). Таким образом компенсация составит 56 400 - 74 200 рублей (688 - 906 долларов). Расходы будут зависеть от статуса военного и места его захоронения.

Отмечается, что спецслужба просит увеличить ассигнования на захоронения и надгробия на 17%.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально признал большие потери России в войне против Украины, однако не называл точных цифр.

В то же время по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла около 20 тысяч солдат.

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