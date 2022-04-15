ФСБ просить виділити більше коштів на поховання російських солдатів

Фото: ФСБ просить більше грошей на поховання військових (Getty Images)

Федеральна служба безпеки просить уряд РФ виділити більше коштів на поховання військових. У спецслужбі пояснюють, що ці витрати нібито не потрапили під щорічну індексацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.