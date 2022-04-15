ФСБ просить виділити більше коштів на поховання російських солдатів
Федеральна служба безпеки просить уряд РФ виділити більше коштів на поховання військових. У спецслужбі пояснюють, що ці витрати нібито не потрапили під щорічну індексацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Зазначається, що спецслужба просить збільшити асигнування на поховання та надгробки на 17%.
Згідно з проектом рішення уряду, представленого ФСБ, компенсація витрат на поховання військових зросте на 7 800 - 11 000 рублів (95 - 134 долари). Таким чином компенсація становитиме 56 400 - 74 200 рублів (688 - 906 доларів). Витрати будуть залежати від статусу військового та місця його поховання.
Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков офіційно визнав великі втрати Росії у війні проти України, проте не називав точних цифр.
Водночас за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила близько 20 тисяч солдатів.
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