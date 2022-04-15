Россия с начала полномасштабной войны потеряла около 20 000 военных, - Генштаб
Фото: Россия потеряла уже около 20 000 военных (GettyImages)
С начала полномасштабной войны России против Украины погибли около 20 000 российских военных. Количество уничтоженных танков превысило 750 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие потери противника:
- Личный состав - около 20000 человек
- Танки - 756
- Боевые бронированные машины - 1976
- Артиллерийские системы - 366
- РСЗО - 122
- Средства ПВО - 66
- Самолеты - 163
- Вертолеты - 144
- Автомобильная техника - 1443
- Корабли/катера - 8
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 135
- Специальная техника - 25
- Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины уже сбили беспилотник оккупантов, который вел разведку в Одессе.
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