ФСБ предъявило обвинение политзаключенному Приходько

В понедельник, 28 октября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила обвинение жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как рассказал адвокат политзаключенного Назим Шеихмамбетов, Приходько объявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ, а также назначили ряд экспертиз.

"Сегодня прошли следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем. Ему было предъявлено обвинение, а также следователь ознакомил нас с постановлением по назначению ряда экспертиз - это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза. В части обвинения Олегу Приходько вменяют подготовку к теракту по ч.1 ст.30 УК России и ч.1 ст.205 УК России, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223.1 УК России", - рассказал адвокат.

Напомним, Приходько задержали 10 октября по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Сообщалось, что в гараже политзаключенного нашли взрывчатку. В суде он заявил, что ее ему подбросили сотрудники ФСБ.

Также РБК-Украина писало, что сотрудники пенитенциарного учреждения в аннексированном Крыму не выдают Приходько лекарства. У него обнаружены заболевания желудочно-кишечного тракта.