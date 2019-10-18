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Политзаключенный Приходько нуждается в срочной медпомощи, - Денисова

Новости » Общество    18.10.2019 - 19:42
Политзаключенный Приходько нуждается в срочной медпомощи, - Денисова
Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Денисова сообщила, что сотрудники пенитенциарного учреждения не выдают Приходько лекарства

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что осужденному в Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько требуется медицинская помощь. Об этом она сообщила в Facebook.

По словам Денисовой, у Приходько обнаружены заболевания желудочно-кишечного тракта.

"Нарушены права крымского активиста Олега Приходько. Согласно полученной информации, Олег Приходько имеет заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Его родные передали необходимые для лечения медикаменты и очки. Но сотрудники пенитенциарного учреждения не выдают эту передачу", - написала Денисова.

Она просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины и помочь ему получить необходимые лекарств.

Напомним, 9 октября Приходько задержали российские силовики в его же доме. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Приходько был членом украинских экстремистских организаций.

Позже "Киевский райсуд города Симферополя" арестовал активиста Олега Приходько, которого российские спецслужбы подозревают в подготовке теракта на полуострове. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

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