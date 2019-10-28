ФСБ оголосило звинувачення політв'язню Приходько

У понеділок, 28 жовтня, Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії висунула звинувачення жителю Криму Олегу Приходько в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як розповів адвокат політв'язня Назім Шеихмамбетов, Приходько оголосили обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу РФ, а також призначили ряд експертиз.

"Сьогодні пройшли слідчі дії з політв'язнем громадянином України Приходько Олегом Аркадійовичем. Йому було пред'явлено обвинувачення, а також слідчий ознайомив нас з постановою за призначенням низки експертиз - це амбулаторно-психіатрична експертиза, біологічна, вибухотехнічна і комплексна лінгвістична експертиза. У частині звинувачення Олегу Приходько закидають підготовку до теракту за ч. 1 ст. 30 КК Росії і 1 ч. ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин за ч. 1 ст. 223.1 КК Росії", - розповів адвокат.

Нагадаємо, Приходько затримали 10 жовтня за підозрою в підготовці теракту на аннексированном півострові. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Повідомлялося, що в гаражі політв'язня знайшли вибухівку. У суді він заявив, що її йому підкинули співробітники ФСБ.

Також РБК-Україна писало, що співробітники пенітенціарної установи у анекосваному Криму не видають Приходько ліки. У нього виявлені захворювання шлунково-кишкового тракту.