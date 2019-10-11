Адвокат обжаловал арест проукраинского активиста Приходько

Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Приходько был помещен в Симферопольское СИЗО

Адвокат подал апелляционную жалобу на арест проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом он рассказал ресурсу "Крым.Реалии".

По его словам, он подал апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма с требованием отменить постановление Киевского райсуда.

"Нами была подана апелляционная жалоба в защиту гражданина Украины, Приходько Олега Аркадьевича, в Верховный суд Крыма с требованием отменить вынесенное вчера постановление Киевского районного суда", - отметил адвокат.

Он также рассказал, что сегодня, 11 октября, виделся со своим подзащитным в ходе проведения следственных действий.

"Сегодня прошли следственные действия с участием Олега Аркадьевича, в ходе которых, мы дали образцы голоса для проведения фонографической экспертизы. Дело в том, что в материалах дела имеется аудиозапись, полученная в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в которой, по мнению следствия, записан разговор между двумя людьми, один из которых якобы Приходько", - сообщил адвокат Назим Шеихмамбетов.

Также он отметил, что Приходько был помещен в Симферопольское СИЗО.

"С ним в камере находится житель города Саки, они уже нашли общих знакомых. Приходько рассказал, что на момент его поступления в СИЗО, в камере и в тюрьме уже знали о нем. Удивились, что такой человек пожилой и якобы террорист", - отметил адвокат.

Напомним, 9 октября украинского активиста Олега Приходько задержали российские силовики в его же доме. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Приходько был членом украинских экстремистских организаций.

Позже Киевский райсуд города Симферополя арестовал активиста Олега Приходько, которого российские спецслужбы подозревают в подготовке теракта на полуострове. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.