ФСБ перевіряє високопосадовців Росгвардії на причетність до заколоту Пригожина, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

22 вересня російське інсайдерське джерело заявило, що ФСБ проводить розслідування щодо посадових осіб Росгвардії. Причиною для цього стало те, що Росгвардія нібито дозволила "Вагнеру" ховати снаряди та обладнання на своїх складах одразу після придуження заколоту.

Джерело стверджує, що невстановлений генерал на ім'я Роман контролював зберігання до чотирьох великих контейнерів військової техніки "Вагнера" біля полігону Росгвардії в районі Казачого стану.

В ISW також вважають, що Кремль має на меті консолідувати апарат внутрішньої безпеки Росії навколо Росгвардії після заколоту "Вагнера", використовуючи для цього Росгвардію.

"Міністерство оборони Росії оголосило 27 червня про підготовку до передачі важкої військової техніки ПВК "Вагнера" невизначеним підрозділам російських військ у той самий день, коли голова Росгвардії Віктор Золотов оголосив, що Росгвардія отримає важке озброєння та танки", - зазначають аналітики.

А У липні російський уряд також офіційно передав спецпідрозділ "Гром" Федеральної служби з контролю за наркотиками (МВС Росії) під контроль Росгвардії.

Заколот Пригожина та його імовірна смерть

23 червня Пригожин разом з "вагнерівцями" розпочали військовий переворот - їхні сили залишили позиції на фронті та вирушили спочатку на Ростов, фактично захопивши його, а після і на Москву.

Однак, до столиці РФ вони не дійшли - нібито у справу втрутився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і "домовився" з Пригожиним про припинення бунту в обмін на гарантії безпеки для нього і його найманців.

А рівно через два місяці, 23 серпня, у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Через декілька днів в Росії офіційно підтвердили загибель Пригожина в авіакатастрофі, а вже 29 серпня нібито відбулось поховання ватажка ПВК на Прохорівському кладовищі, втім у закритому форматі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель Пригожина в авіакатастрофі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.