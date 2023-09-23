ФСБ проверяет топ-чиновников Росгвардии на причастность к мятежу Пригожина, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

22 сентября российский инсайдерский источник заявил, что ФСБ проводит расследование в отношении должностных лиц Росгвардии. Причиной тому стало то, что Росгвардия якобы позволила "Вагнеру" прятать снаряды и оборудование на своих складах сразу после подавления мятежа.

Источник утверждает, что неустановленный генерал по имени Роман контролировал хранение до четырех крупных контейнеров военной техники "Вагнера" возле полигона Росгвардии в районе Казачьего стана.

В ISW также считают, что Кремль преследует цель консолидировать аппарат внутренней безопасности России вокруг Росгвардии после мятежа "Вагнера", используя для этого Росгвардию.

"Министерство обороны России объявило 27 июня о подготовке к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнера" неопределенным подразделениям российских войск в тот же день, когда глава Росгвардии Виктор Золотов объявил, что Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки", - отмечают аналитики.

А в июле российское правительство также официально передало спецподразделение "Гром" Федеральной службы по контролю за наркотиками (МВД России) под контроль Росгвардии.

Мятеж Пригожина и его вероятная смерть

23 июня Пригожин вместе с "вагнеровцами" начали военный переворот - их силы оставили позиции на фронте и отправились сначала на Ростов, фактически захватив его, а затем и на Москву.

Однако до столицы РФ они не дошли - якобы в дело вмешался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и "договорился" с Пригожиным о прекращении бунта в обмен на гарантии безопасности для него и его наемников.

А ровно через два месяца, 23 августа, в Тверской области упал бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин , командиры и бойцы его ЧВК.

Через несколько дней в России официально подтвердили гибель Пригожина в авиакатастрофе, а уже 29 августа якобы состоялось захоронение предводителя ЧВК на Прохоровском кладбище, впрочем, в закрытом формате.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ответственен за гибель Пригожина в авиакатастрофе.

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