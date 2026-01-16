ФСБ отримувало дані через планшет дитини: суд виніс вирок шпигунці з Костянтинівки

За даними слідства, у лютому 2025 року жінка через місцевий Telegram-канал вийшла на контакт із представником російської спецслужби та почала надавати інформацію про переміщення та розташування української техніки і підрозділів власною ініціативою.

Для цього вона використовувала планшет, наданий закладом освіти для дистанційного навчання своєї дитини.

Жінка відзначала на електронній карті місця зосередження військової техніки, повідомляла про звуки роботи озброєння та інформувала про розташування штабу Сил оборони у населеному пункті. Під час спілкування з представником ворожої спецслужби вона не приховувала сподівання, що надані дані допоможуть державі-агресору завдавати удари по Україні.

Досудове розслідування проводилося Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях. Слідчі зібрали докази електронної переписки, геолокаційні позначки на карті та свідчення, що підтверджують злочинні дії мешканки.

В кінцевому підсумку суд ухвалив призначити жінці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури наголошує, що співпраця з ворогом суворо карається і будь-які спроби передати розвіддані державі-агресору розцінюються як тяжкий злочин.