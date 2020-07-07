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ФСБ назвала причину обысков в Крыму

Новости » Общество     07.07.2020 - 13:00
ФСБ назвала причину обысков в Крыму
Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

В результате обысков были задержаны шесть человек

Сегодня, 7 июля, Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски в четырех районах оккупированного Крыма. Вследствие чего были задержаны шесть человек из-за подозрения участия в организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает "Интерфакс".

В частности, сотрудники ФСБ проводили обыски в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском районах и в Алуште.

По словам Курбединова, адвокатов не допустили в дома, где проводились обыски. Кроме того, двум задержанным предлагали сотрудничество со следствием, они отказались. Также адвокат отметил, что сотрудники ФСБ должны были задержать еще одного человека, однако его не нашли дома.

Отметим, Верховный суд РФ в 2003 году запретил деятельность организации "Хизб ут-Тахрир" в России и признал ее террористической.

Напомним, в Крыму российские правоохранители проводят обыски в домах крымских татар.

Также ранее сообщалось, что в результате обысков российскими силовиками в Крыму задержаны четверо крымских татар.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ФСБКрым
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