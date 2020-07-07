ФСБ назвала причину обшуків у Криму

Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

В результаті обшуків було затримано шість осіб

Сьогодні, 7 липня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації провела обшуки у чотирьох районах окупованого Криму. Внаслідок чого були затримані шість осіб через підозру участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомив адвокат Еміль Курбединов, передає "Інтерфакс".

Зокрема, співробітники ФСБ проводили обшуки в Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах і в Алушті.

За словами Курбединова, адвокатів не допустили в будинки, де проводилися обшуки. Крім того, двом затриманим пропонували співпрацю зі слідством, вони відмовилися. Також адвокат зазначив, що співробітники ФСБ повинні були затримати ще одну людину, проте її не знайшли вдома.

Зазначимо, Верховний суд РФ у 2003 році заборонив діяльність організації "Хізб ут-Тахрір" в Росії та визнав її терористичною.

Нагадаємо, у Криму російські правоохоронці проводять обшуки в будинках кримських татар.

Також раніше повідомлялося, що в результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримані четверо кримських татар.

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Автор: Андрій Козловський