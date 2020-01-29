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В ФРУ призвали силовиков прекратить давление на "Укрлендфарминг" Бахматюка

Новости » АПК     29.01.2020 - 19:09
В ФРУ призвали силовиков прекратить давление на "Укрлендфарминг" Бахматюка
Иллюстративное фото (пресс-служба компании)

Федерация работодателей встала на защиту работников компании

Федерация работодателей Украины (ФРУ) заявила о давлении со стороны правоохранительных органов на работников группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" в деле против VAB банка и владельца компании Олега Бахматюка. Об этом говорится на официальном сайте ФРУ.

"Попытки правоохранительных органов реанимировать досудебные расследования противоречит курсу новой власти на создание высококвалифицированных рабочих мест, в том числе в агросекторе. Ведь заложником таких действий становится судьба 27000 человек - работников компании. ФРУ выступает категорически против очередной попытки правоохранителей парализовать работу предприятия, которое ежегодно платит налоги на сумму более 2,5 млрд гривен и тратит на зарплаты 3 млрд гривен, и поддерживает требования коллектива "Укрлендфарминг" и владельца компании Олега Бахматюка, содержащиеся в обращении к президенту Украины. Со своей стороны Федерация будет принимать все необходимые меры, предусмотренные законодательством, чтобы прекратить произвол правоохранительных органов", - говорится в заявлении.

Напомним, 28 января 2020 года Олег Бахматюк и коллектив группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить давление со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и анонсировали массовые акции протеста, если давление на компанию не прекратится.

16 января НАБУ начало допросы 10 тысяч работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявила пресс-служба агрохолдинга, причиной мог стать конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника, который признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (агрохолдинг "Авангард", Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины и являются одними из крупнейших плательщиков налогов в Украине.

В компании Бахматюка заявили о давлении со стороны НАБУ и анонсировали массовые протесты Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка
Новости Украины Олег БахматюкНАБУАвангардUkrlandfarmingУкрлендфарминг
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