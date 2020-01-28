ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В компании Бахматюка заявили о давлении со стороны НАБУ и анонсировали массовые протесты

Новости » Общество     28.01.2020 - 14:04
В компании Бахматюка заявили о давлении со стороны НАБУ и анонсировали массовые протесты
Иллюстративное фото (ULF)

"Укрлендфарминг" требует прекратить давление на 27 тысяч работников компании

Бизнесмен Олег Бахматюк и коллектив группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить давление со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и анонсировали массовые акции протеста, если давление на компанию не прекратится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное обращение ULF на сайте компании.

“Мы построили еще в 2013 году два крупнейших в Евразии птицекомплекса по производству яиц полного цикла - "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области, а нас обвиняют в том, что их будто не существует, что является абсурдом и полной бессмыслицей. Подобные обвинения демонстрируют полную некомпетентность лиц, которые открывали эти дела”, - говорится в обращении.

В компании напомнили, что фабрики, о которых говорится в открытых уголовных делах (речь идет о производства №52016000000000112 от 20.04.2016 г. и №52017000000000362 от 01.06.2017 г. закрытые в соответствии Генеральной прокуратурой Украины 06.12.2017 года и ГСУ НП 20.06.2018 года) птицекомплексы по производству яиц полного цикла мощностью 11,2 млн кур-несушек "Авис" и "Чернобаевское", которые были построены еще в 2013 году.

"Птицекомплекс "Авис" в Хмельницкой области имеет годовую производственную мощность 1,616 млрд яиц, а птицекомплекс "Чернобаевское" в Херсонской области - 1,865 млрд яиц. Между тем эти дела используются для давления на компанию, как и дела против VAB банка, допросы НАБУ 10 тысяч работников "Укрлендфарминг" и обыски на предприятиях", - отмечается в обращении.

"Укрлендфарминг" акцентирует внимание, что заложником таких действий становится судьба 27 тысяч человек - работников компании.

"Напоминаем о более, чем 2,5 млрд грн, которые компания уплачивает государству налогами, о 3 млрд грн, которые компания платит зарплатами. Напоминаем, что НАБУ, которое является потребителем больших бюджетных ассигнований, фактически уничтожает тех, кто эти средства через наполнение бюджета им платит. А человек, который возглавляет этот орган, по мотивам личной мести, как он это уже не раз делал в отношении других лиц, использует НАБУ для уничтожения большой и важной для экономики Украины компании. И мы понимаем, что этот человек не остановится. Поэтому обращаемся к Вам, господин Президент, как гаранта Конституции, гаранта наших прав, гаранта экономической безопасности страны: остановите господина Сытника, который перешел грань здравого смысла в слепом желании мести, который манипулирует и использует силовую структуру в личных делах, что идет вразрез с экономическими интересами нашего государства", - отмечают в компании.

Компания также заявляет, что планирует массовые акции протеста в случае, если неправомерное давление со стороны НАБУ не прекратится:

"Мы будем бороться за наши права. Мы будем вынуждены выводить людей на акции протеста. Мы будем стучать во все двери, чтобы нас услышали. Нам будет трудно бороться с системой, но мы не можем просто сидеть и смотреть, как разрушают нашу компанию. И мы надеемся, что, руководствуясь интересами государства, Вы остановите НАБУ и его руководителя, который зашел в своей мести за все границы здравого смысла", - резюмировали в "Авангарде" и "Укрлендфарминге".

Напомним, что 16 января НАБУ начало допросы 10 тысяч работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявила пресс-служба агрохолдинга, причиной мог стать конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника, который признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.

Фонд гарантирования проведет повторный аукцион по продаже VAB банка Детективы НАБУ решили допросить 10 тыс. работников "Укрлендфарминг"
Новости Украины Олег БахматюкНАБУUkrlandfarmingУкрлендфарминг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь