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В ФРУ закликали силовиків припинити тиск на "Укрлендфармінг" Бахматюка

Новини » АПК     29.01.2020 - 19:09
В ФРУ закликали силовиків припинити тиск на "Укрлендфармінг" Бахматюка
Ілюстративне фото (прес-служба компанії)

Федерація роботодавців стала на захист працівників компанії

Федерація роботодавців України (ФРУ) заявила про тиск з боку правоохороних органів на працівників групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" у справі проти VAB банку та власника компанії Олега Бахматюка. Про це йдеться на офіційному сайті ФРУ.

"Намагання правоохоронних органів реанімувати досудові розслідування суперечить курсу нової влади на створення висококваліфікованих робочих місць, в тому числі в агросекторі. Адже заручником таких дій стає доля 27 тисяч людей - працівників компанії. ФРУ виступає категорично проти чергової спроби правоохоронців паралізувати роботу підприємства, яке щорічно сплачує податки на суму понад 2,5 млрд гривень та витрачає на зарплати 3 млрд гривень, та підтримує вимоги колективу Укрлендфармінгу та власника компанії Олега Бахматюка, які містяться в зверненні до Президента України. Зі свого боку Федерація буде вживати усіх необхідних заходів, передбачених законодавством, аби припинити свавілля правоохоронних органів", - йдеться в заяві

Нагадаємо, 28 січня 2020 року Олег Бахматюк та колектив групи компаній "Авангард" і "Укрлендфармінг" звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити тиск з боку Національного антикорупційного бюро України й анонсували масові акції протесту, якщо тиск на компанію не припиниться.

16 січня НАБУ розпочало допити 10 тисяч працівників аграрних компаній Бахматюка. Як заявила прес-служба агрохолдингу, причиною міг стати конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника, який визнаний судом винним у корупції і внесений до реєстру корупціонерів. Головним свідком обвинувачення по цій справі був радник сестри Олега Бахматюка.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (агрохолдинг "Авангард", Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України і є одними з найбільших платників податків в Україні.

В компанії Бахматюка заявили про тиск з боку НАБУ та анонсували масові протести Фонд гарантування не зміг продати активи VAB банку
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