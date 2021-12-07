ФРУ призвала президента ветировать закон 5600: его нормы приняты кулуарно

Поэтому президент должен наложить вето на закон и отправить его на доработку.

"Требуют существенной доработки его положения по сокращению срока на включение сумм НДС в налоговый кредит по зарегистрированным налоговым накладным с 1095 до 365 календарных дней, ограничение выезда руководителя налогоплательщика за границу при наличии налогового долга свыше 1 млн, а также ограничение 50% суммы емкого значения объекта налогообложения прошлых лет, которое можно включить в финансовый результат для налогообложения для крупных налогоплательщиков, особенно после сложного 2020 года, связанного с мировой пандемией и карантинными ограничениями", - перечисляют в ФРУ.

Также нуждаются в доработке нормы, предусматривающие увеличение ставки экологического налога на двуокись углерода, предложенного под лозунгами борьбы за экологию. По убеждению ФРУ, эти нормы выглядят странно на фоне массовой легализации ввозимых в Украину подержанных легковых автомобилей, значительно вредящих окружающей среде. Кроме того, в ЕС подобные платежи направляются на решение экологических задач, а не выполняют фискальную функцию.

"Следует отметить, что ЕС выдвигает перед Украиной высокие требования по экомодернизации промышленности, невыполнение которых приведет в ближайшем будущем к усилению барьеров на пути к европейским рынкам", - напомнили в ФРУ.

Не может быть принята работодателями также норма, согласно которой у всех без исключения предприятий при продаже обесцененного и списанного имущества в виде металлолома (авто, станки, вагоны, арматура) государство будет забирать 20% от цены проданного лома в виде уменьшения налогового кредита. А повышение ренты на радиочастотный ресурс ставит в затруднительное положение мобильных операторов и нарушает Меморандум с правительством 2019 года.

"Необоснованная отмена без обсуждения, в последние минуты голосования, нормы о включении логистических расходов в расчет рентной платы на руды железа, ведь для расчета взят индекс Китая, то есть очень отдаленном рынке. Уменьшать размер индекса на логистические расходы рекомендовано МВФ, Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития", - подчеркнули в ФРУ.

Также, по их мнению, не является экономически обоснованным введение налогообложения в 18% доходов, полученных от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной на участках совокупным размером свыше 0,5 га.

"Полностью не воспринимается налогоплательщиками нарушение принципа стабильности налогового законодательства в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс без соблюдения шестимесячного срока до начала нового бюджетного периода. Учитывая все сказанное, ФРУ просит президента воспользоваться своим правом вето к указанному закону и предложить РО пересмотреть вышеперечисленные нормы", - резюмировали в Федерации.