В ФРУ назвали освобождение от уплаты земельного налога легкой формой поддержки промышленности

Освобождение от уплаты налога на землю для предпринимателей является не слишком сильной поддержкой со стороны государства на время кризиса, нужна более значительная. Об этом заявил председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, передает РБК-Украина.

"Эта норма - такая легенькая форма информации государства, что государство не забывает, что бизнес создает рабочие места. Но эта норма не даст возможности быть украинской экономике конкурентной, потому что наши соседи, конкуренты, Европейский Союз члены Европейского союза - Польша, Франция, Германия принимают решения по поддержке бизнеса и занятости в миллиардах евро, а Штаты в триллионах. А у нас просто декларируют", - сказал Олейник.

По его мнению, государство должно предложить бизнесу более существенную поддержку.

"Это хорошо, что декларируют, хорошо, что освобождают от земельного налога, но, конечно, этого мало", - сказал Олейник.

Напомним, ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в нынешних кризисных условиях, вызванных карантином, государство должно оказывать поддержку не только малому бизнесу, но и промышленности, которая является локомотивом экономики.