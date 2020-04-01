ФРТУ просит Кабмин снизить портовые сборы в Украине в условиях кризиса

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины, министру инфраструктуры и первому заместителю министра инфраструктуры Украины относительно возможности сближения размеров портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом говорится в письме

ФРТУ, сообщает РБК-Украина.

В частности, в письме говорится, что эпидемия может иметь долгосрочные последствия для украинской экономики и привести к существенному сокращению экспорта и значительному снижению ВВП. В таких условиях существенным фактором, который может повлиять на удержание экспортного потенциала и обеспечение конкурентоспособности отечественных предприятий, является снижение ставок портовых сборов, что позволит значительно уменьшить нагрузку на украинских производителей-экспортеров и предоставит им возможность предлагать свою продукцию на международных рынках по "проходным" ценам.

Отмечается также, что сейчас стоимость судозахода в украинских портах по сравнению с зарубежными портами выше на 100% - 450%. Чрезмерно высокий уровень портовых сборов негативно влияет на конкурентоспособность портов Украины, и наносит ущерб развитию как самих портов, так и экономике Украины.

ФРТУ в своем обращении напоминает, что еще несколько лет назад при участии специалистов Всемирного банка разрабатывалась Методика расчета портовых сборов. Согласно этой методике предполагалось снижение ставок размером до 60%. В среднесрочной перспективе это предполагало серьезный экономический эффект за счет привлечения грузопотоков в украинские порты. Снижение портовых сборов с 1 января 2018 года на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21%, и достичь уровня в 160 млн т в 2019 году. Потенциал снижения портовых сборов остается на уровне 40%-50%. При дальнейшем снижении портовых сборов на 20%, как считают в Федерации, можно будет ожидать, что годовой грузооборот в морских портах Украины в 2021-2025 годах увеличится до 190 млн. т.

В Федерации работодателей транспорта Украины отмечают, что в условиях эпидемии коронавируса в разных странах снижается нагрузка на бизнес с целью поддержания экономики. В связи с этим ФРТУ просит премьер-министра дать поручение Министерству инфраструктуры Украины подготовить предложение по снижению портовых сборов в размере как минимум 20% с 1 мая 2020 года, что позволит приблизить портовые сборы в Украине до уровня сопоставимых портов мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в порту Гамбург введен мораторий на взимание платежей за аренду земли и помещений за три месяца: апрель, май и июнь. Беспроцентная отсрочка по аренде предоставляется до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, также на трехмесячный срок вводится мораторий на уплату портовых сборов для морских перевозчиков и перевозчиков по внутренним водным путям. Портовые сборы за эти месяцы можно будет оплатить до 31 декабря. На весь второй квартал 2020 года от уплаты всех портовых сборов освобождаются пассажирские суда.