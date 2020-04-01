ru
ua

ФРТУ просит Кабмин снизить портовые сборы в Украине в условиях кризиса

Новости » Промышленность   

Сейчас стоимость судозахода в украинских портах по сравнению с зарубежными портами выше на 100%

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины, министру инфраструктуры и первому заместителю министра инфраструктуры Украины относительно возможности сближения размеров портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом говорится в письме
ФРТУ, сообщает РБК-Украина.

В частности, в письме говорится, что эпидемия может иметь долгосрочные последствия для украинской экономики и привести к существенному сокращению экспорта и значительному снижению ВВП. В таких условиях существенным фактором, который может повлиять на удержание экспортного потенциала и обеспечение конкурентоспособности отечественных предприятий, является снижение ставок портовых сборов, что позволит значительно уменьшить нагрузку на украинских производителей-экспортеров и предоставит им возможность предлагать свою продукцию на международных рынках по "проходным" ценам.

Отмечается также, что сейчас стоимость судозахода в украинских портах по сравнению с зарубежными портами выше на 100% - 450%. Чрезмерно высокий уровень портовых сборов негативно влияет на конкурентоспособность портов Украины, и наносит ущерб развитию как самих портов, так и экономике Украины.

ФРТУ в своем обращении напоминает, что еще несколько лет назад при участии специалистов Всемирного банка разрабатывалась Методика расчета портовых сборов. Согласно этой методике предполагалось снижение ставок размером до 60%. В среднесрочной перспективе это предполагало серьезный экономический эффект за счет привлечения грузопотоков в украинские порты. Снижение портовых сборов с 1 января 2018 года на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21%, и достичь уровня в 160 млн т в 2019 году. Потенциал снижения портовых сборов остается на уровне 40%-50%. При дальнейшем снижении портовых сборов на 20%, как считают в Федерации, можно будет ожидать, что годовой грузооборот в морских портах Украины в 2021-2025 годах увеличится до 190 млн. т.

В Федерации работодателей транспорта Украины отмечают, что в условиях эпидемии коронавируса в разных странах снижается нагрузка на бизнес с целью поддержания экономики. В связи с этим ФРТУ просит премьер-министра дать поручение Министерству инфраструктуры Украины подготовить предложение по снижению портовых сборов в размере как минимум 20% с 1 мая 2020 года, что позволит приблизить портовые сборы в Украине до уровня сопоставимых портов мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в порту Гамбург введен мораторий на взимание платежей за аренду земли и помещений за три месяца: апрель, май и июнь. Беспроцентная отсрочка по аренде предоставляется до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, также на трехмесячный срок вводится мораторий на уплату портовых сборов для морских перевозчиков и перевозчиков по внутренним водным путям. Портовые сборы за эти месяцы можно будет оплатить до 31 декабря. На весь второй квартал 2020 года от уплаты всех портовых сборов освобождаются пассажирские суда.

Рада приняла закон о рынке земли во втором чтении Резников: подписав протокол в Минске 11 марта мы не пошли дальше предыдущей власти
Читать все новости