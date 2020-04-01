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ФРТУ просить Кабмін знизити портові збори в Україні в умовах кризи

Новини » Промисловість   

Зараз вартість суднозаходу в українських портах у порівнянні з закордонними портами вище на 100%

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністру України, міністра інфраструктури та першого заступника міністра інфраструктури України щодо можливості зближення розмірів портових зборів в Україні до рівня схожих закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаної епідемією коронавірусу. Про це йдеться у листі ФРТУ, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, у листі йдеться, що епідемія може мати довгострокові наслідки для української економіки й привести до істотного скорочення експорту і значного зниження ВВП. В таких умовах суттєвим чинником, який може вплинути на утримання експортного потенціалу і забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, є зниження ставок портових зборів, що дозволить значно зменшити навантаження на українських виробників-експортерів та надасть їм можливість пропонувати свою продукцію на міжнародних ринках за "прохідними" цінами.

Відзначається також, що зараз вартість суднозаходу в українських портах у порівнянні з закордонними портами вище на 100% - 450%. Надмірно високий рівень портових зборів негативно впливає на конкурентоспроможність портів України, та завдає шкоди розвитку як самих портів, так і економіці України.

ФРТУ у своєму зверненні нагадує, що ще кілька років тому за участю фахівців Світового банку розроблялася Методика розрахунку портових зборів. Згідно з цією методикою передбачалося зниження ставок розміром до 60%. У середньостроковій перспективі це передбачало серйозний економічний ефект коштом залучення вантажопотоків в українські порти. Зниження портових зборів з 1 січня 2018 року на 20% дозволило збільшити вантажообіг в українських портах на 21%, і досягти рівня в 160 млн т у 2019 році. Потенціал зниження портових зборів залишається на рівні 40%-50%. При подальшому зниженні портових зборів на 20%, як вважають у Федерації, можна буде очікувати, що річний вантажообіг морських портах України у 2021-2025 роках збільшиться до 190 млн т.

У Федерації роботодавців транспорту України відзначають, що в умовах епідемії коронавірусу в різних країнах знижується навантаження на бізнес з метою підтримки економіки. У зв'язку з цим ФРТУ просить прем'єр-міністра дати доручення Міністерству інфраструктури України підготувати пропозицію щодо зниження портових зборів у розмірі як мінімум 20% з 1 травня 2020 року, що дозволить наблизити портові збори в Україні до рівня порівнянних портів світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в порту Гамбург введено мораторій на стягнення платежів за оренду землі та приміщень за три місяці: квітень, травень і червень. Безпроцентна відстрочка по оренді надається до 31 грудня 2020 року.

Крім того, також на тримісячний термін вводиться мораторій на сплату портових зборів для морських перевізників і перевізників по внутрішніх водних шляхах. Портові збори за ці місяці можна буде сплатити до 31 грудня. На весь другий квартал 2020 року від сплати всіх портових зборів звільняються пасажирські судна.

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